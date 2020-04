La storia siamo noi, i videoracconti di Jonathan Giustini: Claudio Lolli

Ogni settimana, sulla pagina Facebook del MEI , verrà pubblicato un video dedicato ai quattro storici cantautori. Cantautori e canzoni al tempo della nuova resistenza, un’idea liberamente ispirata a un altrettanto fondamentale pezzo di De Gregori, “La storia siamo noi” appunto (“La storia siamo noi / Siamo noi che abbiamo tutto da vincere e / Tutto da perdere / E poi la gente / Perché è la gente che fa la Storia / Quando è il momento di scegliere e di andare”), per citare lo slogan del progetto ideato da Giustini, giornalista per radio, carta stampa e televisione, autore di diversi libri di argomento musicale e cinematografico (citiamo Carta da Musica, Un enigma chiamato Pupo, Claudio Lolli, La terra, la luna e l’abbondanza, I Denovo, Tempi di libero rock).

I videoracconti di Jonathan Giustini parlano dei grandi cantautori e delle loro canzoni e della gente che li ama e che da sempre li vive e li ascolta. Un modo per tornare ancora insieme a parlare di musica, a cantare e ricordare. A partire da Claudio Lolli, passando per Enzo Jannacci e Sergio Endrigo, fino ad arrivare a Fabrizio De Andrè.

