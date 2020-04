La storia siamo noi, i videoracconti di Jonathan Giustini: Enzo Jannacci

Prosegue sulla pagina Facebook ufficiale del MEI La storia siamo noi, i videoracconti di Jonathan Giustini che parlano dei grandi cantautori italiani, delle loro canzoni e delle storie legate ad essi.

Dopo Claudio Lolli e Fabrizio De Andrè, questa settimana è il turno di Enzo Jannacci, un artista che ha lasciato un segno profondo nella musica e nella cultura nostrana. Il cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico italiano scomparso nel 2013, è diventato un vero e proprio modello per le successive generazioni di comici e di cantautori, oltre ad essere universalmente ricordato come uno dei pionieri del rock and roll italiano, insieme ad Adriano Celentano, Luigi Tenco, Little Tony e Giorgio Gaber, con il quale formò i Due Corsari.

