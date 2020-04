La storia siamo noi, i videoracconti di Jonathan Giustini: Fabrizio De Andrè

Dopo l’omaggio a Claudio Lolli della scorsa settimana, prosegue sulla pagina Facebook ufficiale del MEI la videonarrazione della serie “La storia siamo noi/I cantautori e le canzoni ai tempi della nuova resistenza” a cura di Jonathan Giustini. Durante il secondo episodio della serie, due capolavori si incontrano in un unico luogo, tornando indietro in un viaggio nel tempo: “La buona novella” di Fabrizio De Andrè e Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, girato a Matera nel 1964.

In questo modo, l’album sui vangeli apocrifi pubblicato nel 1970 diventa una nuova colonna sonora virtuale e ideale per la storia del Cristo interpretato da un allora sindacalista di 19 anni, commentato dall’Io quattordicenne di Giustini, che incontra per la prima volta questi due capisaldi imprescindibili della cultura italiana e internazionale.

