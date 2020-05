La storia siamo noi, i videoracconti di Jonathan Giustini: Ivan Graziani

Giustini ha voluto mettere a confronto il cantautore abruzzese con Gabriele D’Annunzio, vera e propria grande ossessione per tutta la vita di Graziani. Dai disegni alle canzoni, alla ricerca di un Abruzzo mitico e leggendario , un ritratto mai visto finora del grande artista originario di Teramo scomparso nel 1997, con un omaggio inedito di Anna Graziani.

La quinta puntata de La storia siamo noi, i videoracconti di Jonathan Giustini (disponibile come sempre sulla pagina Facebook del MEI – Meeting degli Indipendenti ) è dedicata al leggendario Ivan Graziani , un artista e una voce che hanno segnato la storia e la cultura italiana moderna.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.