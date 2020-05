La storia siamo noi, i videoracconti di Jonathan Giustini: Piero Ciampi

Per concludere, Pino Pavone , artista e cantautore a sua volta vicino a Piero Ciampi, ci regala un video inedito di poesie rarissime di Piero da lui ritrovate e lette per questa puntata de La storia siamo noi.

Giustini ci accompagna attraverso un viaggio immaginario di tre incontri reali, ma nello stesso tempo sognati. Si parte dalla donna dei sogni, Jeanne Moreau , uno dei simboli della Nouvelle Vague, per poi omaggiare Giulio Turcato , padre dell’astrattismo pittorico e figura chiave nella vita di Ciampi. Infine, l’ultimo personaggio della narrazione è Carmelo Bene , altro mito della cultura italiana, fondamentale in uno scambio di emozioni notturno e onirico.

La settima puntata de La storia siamo noi a cura di Jonathan Giustini, le videonarrazioni dedicate ai più grandi cantautori nostrani (disponibile come sempre sulla pagina Facebook ufficiale del MEI ) è dedicata al mai dimenticato Piero Ciampi .

