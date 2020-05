La storia siamo noi, i videoracconti di Jonathan Giustini: Roberto Freak Skiantos Antoni

La sesta e nuova puntata de La storia siamo noi a cura di Jonathan Giustini, le videonarrazioni dedicate ai più grandi cantautori nostrani è dedicata al mitico Roberto Freak Skiantos Antoni.

L’artista e poeta bolognese, fondatore degli Skiantos, viene messo a confronto con Arancia Meccanica e con il suo controverso protagonista, Alexander Alex DeLarge, una vera e propria icona del cinema e dell’immaginario del ‘900. Un racconto incrociato di sequenze del celebre film di Stanley Kubrick con la ricerca contemporanea di Freak Antoni, in una evocativa e visionaria Ode al Gulliver, ovvero l’Ode al mal di testa e come salvarsi da questa iattura. Ecco dunque il segreto e una delle possibili vie di fuga narrati in questo videoracconto che incrocia musica a cultura pop, iconografia a richiami classici e psichedelici. Una provocazione demenziale che vuole essere un omaggio a questo protagonista della musica e della cultura italiana.

