Lacuna Coil, un concerto-evento a Londra a gennaio

Durante il 2018 i Lacuna Coil celebreranno i primi vent’anni di carriera. Per festeggiare questo importante traguardo, la band ha annunciato uno show speciale, fissato per il 19 gennaio del prossimo anno presso l’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra.

Nel corso della serata, battezzata simbolicamente “Nothing Stands In Our Way” (oltre ad essere il titolo di uno dei maggiori successi dei LC è anche il nome che porterà il primo libro firmato da Cristina Scabbia e compagni, la cui uscita nei negozi è prevista nei primi mesi del 2018), la formazione eseguirà sia i classici che li ha resi famosi che brani mai eseguiti in sede live, e l’intero concerto sarà registrato in funzione di una futura pubblicazione nell’arco dei prossimi dodici mesi.

La band ha commentato in questo modo l’annuncio dell’evento: “Siamo molto entusiasti di festeggiare il ventesimo anniversario con questo show esclusivo il 19 gennaio! Londra è una città che ci sta molto a cuore, ci ha accolto a braccia aperte 20 anni fa quando tutto ha avuto inizio e sarà la città perfetta per celebrare questo traguardo e per invitare tutti i fan del mondo a festeggiare con noi. Riguardo allo show… sarà una sorpresa! Siateci per vederlo con i vostri occhi!”.

Biglietti disponibili sul sito ufficiale dei Lacuna Coil.

