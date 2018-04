Ladies in Rock, il primo portale per band femminili

Ladies in Rock è il primo portale di scambio date in Italia per band e artisti esclusivamente femminili.

Il portale nasce dall’idea di dare un aiuto a tutte le band e artiste che ogni giorno si vedono obbligate ad operare in un mondo ancora prettamente maschile. Il messaggio che Ladies in Rock vuole promuovere è quello che se si uniscono le forze, e ci si sostiene a vicenda, si possa cambiare e dare una svolta all’industria musicale.

Il progetto nasce della chitarrista Alice Depaoli, la quale dopo aver intrapreso due anni di studi in Inghilterra e dopo aver suonato con varie band e musicisti, e trovandosi la maggior parte delle volte in ambienti prettamente maschili, sente la necessità di creare un mezzo per valorizzare e aiutare band e musiciste donne, a farsi strada nel mondo musicale.

“Ho avuto il piacere di suonare e conoscere molte ragazze musiciste fino ad ora, tutte persone valide e competenti, ma ciò che ci ha sempre accomunato è stato il fatto di essere trattate in maniera diversa rispetto a musicisti uomini, sia in maniera positiva che in maniera negativa. Spesso suoni un giro di Do e vieni reputata un Dio, mentre a volte fai lo show migliore della tua vita e non sei ancora abbastanza. Siamo viste un po’ come degli alieni da molte persone, ma non ne capisco il motivo. Lo stereotipo del musicista uomo deve finire, ed è per questo che nel mio piccolo mi è venuta l’idea di creare un portale per scambio date tra artisti donne, un aiuto in più per farsi strada in questo mondo ancora prettamente maschile”.

L’idea che sta alla base del portale scambio date è la seguente: se una band di Milano per esempio volesse allargare la sua fan base in una nuova città come Roma e su Ladies in Rock trovasse una band di Roma che mettesse a disposizione un loro concerto da condividere, la band di Milano si può proporre per aprirgli il suddetto concerto. In questo modo il portale aiuta le band ad allargare il territorio su cui sono solite suonare.

L’utilizzo del portale è molto semplice: basta entrare nella home del sito web, richiedere l’accesso inviando una mail a [email protected] inserendo fotografie della band o artista, una piccola presentazione dove vengono specificate influenze, genere, link Youtube, indirizzi social e infine date in programma che vogliono condividere con altri artisti.

A questo punto nell’area riservata verrà creata una pagina di presentazione per ogni band, come una libreria artisti, e verranno caricate le date disponibili da condividere nell’apposita area del sito, consultabile solo dagli iscritti. In questo modo le formazioni potranno scegliere le date più interessanti e proporsi agli altri artisti per condividere il concerto, che a loro volta sceglieranno la band che meglio possa aprire loro la data.

Comments

comments