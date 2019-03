LAGS, nuovo disco e tour italiano per la band post hardcore romana

Dopo il successo di critica dell’esordio del 2015, “Pilot”, e una serie di oltre 80 date in giro per lo Stivale i LAGS tornano con il nuovo album “Soon”.

Anticipato dai singoli “Knives and Wounds” e “Echoes”, il disco uscirà il 29 marzo, in CD, audiocassetta e su tutte le piattaforme digitali, via To Lose La Track, in collaborazione con Fuzzy Cluster Records e la britannica Casu Marzu, che lo distribuirà in UK, USA e nel resto d’Europa.

Più incisivo e dinamico, il nuovo lavoro del quartetto romano post hardcore – composto da Antonio Canestri (voce e chitarra), Andrew Howe (batteria e, sì, è lui, il campione di salto in lungo), Daniele De Carli (basso e cori), Gianluca Lateana (chitarra e cori) – riprende il suono di “Pilot”. Questa volta, però, la produzione è volutamente grezza, audace, capace di alternare l’energia irrequieta, tipica dei live della band, a momenti più pacati, in un equilibrato mix di potenza e melodia, che sintetizza suoni post hardcore anni ’90, il classico suono Dischord e influenze indie punk di inizio millennio.

“Presto, “Soon”, è una parola legata indissolubilmente al presente. Suggerisce immediatezza, ma anche attesa e incertezza di arrivare sani e salvi verso qualcosa, che può essere estremamente bello o estremamente doloroso“, racconta Antonio Canestri a proposito delle tematiche di un disco, che parla di arrivi e partenze, perdite e conquiste, malattie e guarigioni.

Un onesto viaggio catartico attraverso parole e musica, che i LAGS porteranno sul palco in tutta Italia, a partire dalla data di domani al GOB di Viareggio, per poi sbarcare negli Usa e, per la prima volta, in UK.

LAGS Tour 2019:

Venerdì 8 marzo – GOB – Viareggio (LU)

Sabato 9 marzo – TLLT Party – Ekidna – Carpi (MO)

Sabato 30 marzo – “Soon” Release Party – Wishlist – Roma

Venerdì 19 aprile – TLLT Party – Mikasa – Bologna

Sabato 20 aprile – TBC

Domenica 21 aprile – FOMO – Villa Guerrazzi “La Cinquantina” – Cecina (LI)

Venerdì 3 maggio – Kilt | Rock’n’Roll – Milano

Sabato 4 maggio – CSA Arcadia – Schio (VI)

Venerdì 10 maggio – Venezia Hardcore – Marghera (VE)

Sabato 11 maggio – Santamaria – San Giustino (PG)

Venerdì 31 maggio – Solidar Rock – Cassano D’Adda (MI)

Sabato 1 giugno – TBA

Sabato 29 giugno – Rock Al Grot Fest – Castel D’Aiano (BO)

Domenica 30 giugno – Festa del Ringraziamento – Finale Emilia (MO)

Sabato 20 luglio – TLLT Italian Party 2019 – Umbertide (PG).

