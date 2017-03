Laioung, si intitola Vengo dal basso il nuovo singolo con Guè Pequeno

Giuseppe Bockarie “Laioung” Consoli nasce a Bruxelles, con padre originario di Brindisi e madre londinese di origine sierraleonese. È il fondatore di #THERRRMOB , movimento ed etichetta discografica con tre artisti oltre a lui: Momoney, Isi Noice e Hichy Bangz. Il 6 giugno 2016 ha rilasciato il suo primo album in italiano “Ave Cesare”, preparato in due settimane. Tra i brani di spicco del disco vi è “Petrolio”, pezzo dal forte messaggio ambientalista. Ma è con “Giovane giovane”, pubblicato a settembre insieme a Tedua e Izi, che Laioung ha guadagnato l’attenzione della scena. Il video del singolo ha superato 3 milioni di visualizzazioni su YouTube, ed è anche grazie a questi numeri che Red Bull lo ha inserito nella lista degli artisti da seguire con attenzione di questo 2017.

