Lana Del Rey tour 2018, due concerti in Italia ad aprile

Lana Del Rey farà tappa in Italia nel 2018 per ben due concerti. È questa la notizia, pubblicata sui social, che i fan della cantante americana aspettavano da tempo. Gli ultimi live di Lana Del Rey nel nostro paese risalgono al 2013. Le date scelte, per il tour europeo di supporto all’album “Lust For Life“, sono l’11 aprile a Milano e il 13 a Roma. Presumibilmente i due concerti si svolgeranno all’interno dei palazzetti (Mediolanum Forum e Palalottomatica).

Lana Del Rey tour 2018, date concerti

Mercoledì 11 aprile 2018 – Milano

Venerdì 13 aprile 2018 – Roma

I biglietti saranno disponibili in prevendita su TicketOne a partire dal mercoledì 18 ottobre 2017. Non si conoscono al momenti i prezzi. La news è in continuo aggiornamento.

Comments

comments