L’Aura presenta Il contrario dell’amore: “Racconto il puro amore dietro una canzone d’odio”

È un grande ritorno quello di L’Aura con “Il contrario dell’amore”. Fuori domani, venerdì 22 settembre 2017, e, anticipato dai singoli “I’m An Alcoholic” e “La meccanica del cuore”, attualmente in radio, il disco arriva a sette anni dall’ultimo EP dell’artista bresciana, “Sei come me”.

Presentato ieri a Milano con uno showcase, che ha restituito non solo una L’Aura emozionatissima e in grandissima forma vocale, ma anche il fascino di buona parte dei brani inclusi in un album, con cui la cantautrice torna alla combo di inglese e italiano dei primi due dischi, “Okumuki” e “Demian”.

Inciso a partire dall’agosto 2014 tra i colli toscani del borgo medievale di Lari, dove buona parte dei pezzi sono stati registrati in presa diretta, e Budapest, dove L’Aura ha lavorato a tre brani con la Budapest Orchestra, per poi essere mixato agli Electric Lady Studios di New York con Michael Brauer (Coldplay, John Mayer, Paul McCartney e Bob Dylan), “Il contrario dell’amore” è un concept album ispirato alla musica degli anni ’60, ’70 e ’90, un vero e proprio viaggio attraverso le epoche più significative per la musica pop-rock.

“È un melodramma pop contemporaneo in tre atti”, spiega L’Aura a proposito del disco. “Un racconto fatto di tredici canzoni e tre racconti brevi, che narrano le vite di tre personaggi: Mary Jane (come l’omonima canzone di Alanis Morissette, manifesto dell’Alt Rock al femminile anni ’90), Lucy (come la canzone-simbolo degli Anni ’60 “Lucy in The Sky With Diamonds” dei Beatles) e Lisa (da quello splendido ritratto Anni ’70 che è “Sad Lisa” di Cat Stevens). Ho creato tre alter ego che potessero narrare in mia vece i momenti cruciali che ho vissuto negli ultimi anni. Mary Jane, con tutta la sua carica di rabbia e malinconia. Lucy, che racconta di un passato fatto di fughe dalla realtà. Lisa, la “ragazza magica”, che narra di come solo l’amore possa curare le ferite del passato. Lisa, Lucy, Mary Jane. Storie diverse, che tratteggiano tuttavia il ritratto di tre donne assolutamente non convenzionali, squisitamente folli nella loro fragilità”.

Un progetto ambizioso, elaborato in parallelo alla scrittura di tanti racconti quante sono le tracce del disco (più qualcuna esclusa), una sorta di “carbon copy emozionale, la spiegazione di ogni verso, di ogni motivazione profonda celata dietro a quest’album. Il fatto di costruire pazientemente queste canzoni e questi racconti mi ha permesso di lenire qualche ferita del passato, e di prendere coscienza di qualche altra più recente”, racconta L’Aura.

Sì, perché, nonostante il titolo, “Il contrario dell’amore” nasce proprio dall’amore e dall’esplorazione non solo della luce che contiene, ma anche e soprattutto, delle sue zone d’ombra, come racconta la cantautrice e pianista di “Radio Star”: “Il contrario dell’amore cos’è? È “puro amore dietro una canzone d’odio”. Il concetto attorno al quale ruotano tutti i brani è proprio questo. Quel lato oscuro dell’amore di cui sono impregnati molti dei nostri rapporti umani. Quel “brutto” interiore che solo chi amiamo veramente è in grado di tirare fuori da noi. È questo che mi ha affascinata tanto da elaborare un intero album. In molti tendono a vedere il lato luminoso delle cose. A me fa gola il lato ombra, quello che nessuno vuole vedere. Scrivere di ciò che si pensa, ma non si ha il coraggio di dire”.

Un disco fatto di chiaroscuri, che stando a quanto sentito nello showcase di presentazione, promette una traduzione live davvero intrigante. In attesa dell’annuncio delle date del tour, L’Aura incontrerà i fan nelle tappe di un instore, che la porterà il 22 settembre a Milano, il 23 a Torino, il 25 a Roma e il 26 a Napoli.

