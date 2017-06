L’Aura, online il video di I’m An Alcoholic e nuovo disco in arrivo a fine estate

È online il video di “I’m An Alcoholic”, il nuovo singolo, che segna il ritorno sulle scene di L’Aura a sei anni dall’EP “Sei come me (deluxe edition)”.

Prodotto e arrangiato da Simone Bertolotti (marito della cantautrice, già al lavoro con Laura Pausini, Niccolò Agliardi, Elisa e molti altri) e mixato da Michael Brauer (Coldplay, John Mayer, Regina Spektor, Paul McCartney), il brano anticipa le atmosfere retrò del terzo disco dell’artista bresciana, “Il contrario dell’amore”.

Concept ispirato alla musica anni ’60, ’70 e ’90, l’album, in uscita a fine estate, conterrà quattordici tracce, più la cover di “Be My Baby”, bonus track cantata in italiano, spagnolo e inglese.

Intanto, non resta che godersi il mondo fantastico, popolato di mostri, pupazzi, spettri e fate del bel video diretto da Jamie Robert Othieno.

“Si può essere dipendenti da molte cose: dallo zucchero, dall’alcool, ma anche dall’amore. Queste sono fra le dipendenze più dolci e devastanti che conosciamo. “I’m An Alcoholic” è la voce di una donna che crede di controllare la propria dipendenza, senza capire che è la dipendenza a controllare lei. Ho deciso di ambientare il video in un universo fantastico, che mi trovo sempre più a considerare la mia normalità”, ha spiegato L’Aura, che con questo singolo si conferma tra le musiciste più raffinate e internazionali del panorama italiano.

Comments

comments