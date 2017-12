Laura Pausini Tour 2018, annunciate due date al Circo Massimo di Roma

Laura Pausini ha annunciato le prime date del suo nuovo tour mondiale che partirà la prossima estate. Al momento sono state confermate solo una ventina di date, principalmente concentrate in America Latina e negli Stati Uniti, dove la cantante si esibirà a Miami, Los Angeles e a New York. L’Italia avrà l’onore di ospitare la premiere dell’intero tour, che si terrà il 21 e 22 luglio al Circo Massimo di Roma. L’annuncio è stato fatto nella notte dalla stessa cantante tramite i Social Media.

Il 2018 sarà l’anno del grande ritorno della popstar italiana più famosa al mondo, con un nuovo album i cui dettagli non sono ancora stati definiti e un tour che la terrà impegnata per molti mesi, un ritorno sui palchi atteso dopo un 2017 caratterizzato da esperienze televisive come l’edizione messicana di The Voice e la collaborazione con Baci Perugina. Il tour verrà integrato con nuovi concerti e la conferma di alcuni show in Europa il prossimo autunno (Parigi, Madrid, Barcellona, Bruxelles, Zurigo e Stoccarda) ai quali potrebbero aggiungersi altri concerti italiani. La conferma, pur non ufficiale, è stata diffusa sempre dal profilo Facebook della Pausini, che ha fatto intendere che le due tappe romane saranno una premiere.

Di seguito i dettagli degli show:

Laura Pausini

21, 22 luglio 2018 – Roma, Circo Massimo

Comments

comments