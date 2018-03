Laura Pausini tour 2018, le date autunnali nei palasport

Laura Pausini sarà in tour in Italia tra settembre ed ottobre. I concerti, annunciati oggi durante una conferenza stampa a Roma, si aggiungono alle due date al Circo Massimo di Roma, del 21 e 22 luglio, annunciate dall’artista romagnola pochi giorni prima di Natale.

I concerti, dieci date che si terranno tra l’8 settembre e il 26 ottobre, vedranno la Pausini toccare numerose città italiane (non sono previste date a Roma) come ad esempio Milano, Verona, Acireale, Firenze, Padova, Bologna e Torino.

L’annuncio degli show arriva in un 15 marzo interamente dedicato alla presentazione di “Fatti sentire”, in uscita domani per Warner Music e protagonista del suo imminente tour mondiale. La giornata promozionale è iniziata con un volo partito da Milano Linate ed arrivato a Roma che la ha vista nel ruolo inedito di hostess.

Laura Pausini, le date del tour 2018

21 e 22 Luglio Circo Massimo Roma

08 Settembre Mediolanum Forum Milano

17 Settembre Stadium Rimini

19 Settembre Arena di Verona

25 Settembre Palasele Eboli (SA)

28 Settembre PAL ART HOTEL Acireale ex Palasport (CT)

01 Ottobre PalaFlorio Bari

06 Ottobre Nelson Mandela Forum Firenze

09 Ottobre Palasport San Lazzaro (Kioene Arena) Padova

13 Ottobre Unipol Arena Bologna

26 Ottobre Pala Alpitour Torino

Comments

comments