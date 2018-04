Laura Pausini Tour 2018, la data zero a Jesolo il 13 luglio

Laura Pausini ha confermato una nuova data del suo imminente tour mondiale. L’artista romagnola, che nelle scorse settimane ha annunciato una serie di show che la vedranno esibirsi in Europa e Americhe, darà il via al “Fatti Sentire- World Wide Tour 2018” il 13 luglio prossimo al Palazzo Del Turismo di Jesolo. Quella nella località balneare veneta sarà la data zero e si terrà ad una settimana esatta dai due concerti-evento al Circo Massimo di Roma del 21 e 22 luglio.

Jesolo si candida quindi a tappa preferita per gli artisti italiani che decidono di tenere nel locale Palazzo del Turismo le date zero dei propri tour: il nome della Pausini si aggiunge ad una lunga lista che presenta nomi come Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Elisa, Ligabue, Biagio Antonacci, Nek Max Renga ed Emma Marrone.

I biglietti saranno disponibili da oggi, alle ore 16, in prevendita.

Laura Pausini Tour 2018

13 luglio Jesolo (VE), Palazzo Del Turismo

21 e 22 Luglio Circo Massimo Roma

08 Settembre Mediolanum Forum Milano

17 Settembre Stadium Rimini

19 Settembre Arena di Verona

25 Settembre Palasele Eboli (SA)

28 Settembre PAL ART HOTEL Acireale ex Palasport (CT)

01 Ottobre PalaFlorio Bari

06 Ottobre Nelson Mandela Forum Firenze

09 Ottobre Palasport San Lazzaro (Kioene Arena) Padova

13 Ottobre Unipol Arena Bologna

26 Ottobre Pala Alpitour Torino

Comments

comments