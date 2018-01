LCD Soundsystem tour 2018, un concerto in Italia a giugno

Gli LCD Soundsystem torneranno in Italia il 13 giugno 2018 all’interno della rassegna Ferrara Sotto le Stelle, nella splendida cornice di piazza Castello a Ferrara.

La band statunitense è tornata in scena nel 2017 con il nuovo album “American Dream”, da subito in cima alle classifiche negli Stati Uniti, acclamato dalla critica internazionale e nominato “Best New Album” da Pitchfork. Dopo due anni da protagonisti in giro per il mondo come headliner dei più prestigiosi festival internazionali tra cui Coachella, Primavera Sound, Pitchfork Music Festival e Lollapalooza, arrivano in Italia a otto anni dall’ultima data nel Bel paese.

LCD Soundsystem tour 2018

13 giugno 2018 – Ferrara Sotto le Stelle

Posto unico: 34 euro più diritti di prevendita

Biglietti in vendita dalle ore 10 di mercoledì 17 gennaio su www.ticketone.it e www.ticketmaster.it.

