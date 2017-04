Le Luci Della Centrale Elettrica, la scaletta dei concerti del tour 2017

Qui Stelle Marine Macbeth nella nebbia C’eravamo abbastanza amati A forma di fulmine Quando tornerai dall’estero Moscerini Waltz degli scafisti Ti vendi bene Questo scontro tranquillo Iperconnessi Cara catastrofe Chakra Le ragazze stanno bene Per combattere l’acne Nel profondo veneto Encore : Coprifuoco I destini generali Viaggi disorganizzati

Il tour 2017 de L e Luci Della Centrale Elettrica ieri sera è passato dall’Alcatraz di Milano: siamo ormai a metà della tournée e possiamo soffermarci per dare una letta alla scaletta dei concerti proposta sul palco. Il tour promuove l’ultimo album, “ Terra “, pubblicato a marzo. Il nuovo album è infatti il più suonato della setlist, con ben dieci brani. Domani sera sarà la volta di Perugia, e poi si proseguirà fino al 28 aprile, con l’ultimo concerto all’Obihall di Firenze: il calendario dei concerti è disponibile qui .

