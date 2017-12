Reunion di Led Zeppelin e Pink Floyd, sogni irrealizzabili?

È sempre un’emozione per dei vecchi nostalgici e amanti della musica rock vedere aggiornamenti su progetti futuri da parte dei superstiti di due band iconiche come Led Zeppelin e Pink Floyd. Inevitabilmente, quando ciò avviene, i sogni di una possibile reunion corrono veloci.

Negli ultimi giorni due notizie in particolare hanno fatto sobbalzare dalla sedia gli amanti del rock. I Led Zeppelin hanno annunciato sui loro canali social il primo evento ufficiale che celebrerà il cinquantesimo anniversario della loro carriera. Si tratta di un libro fotografico che raccoglierà i momenti più importanti della band e che uscirà nei primi mesi del 2018. La notizia, di per sé non esaltante, ha però sancito un accordo di pace tra le due anime più burrascose degli Zep: Jimmy Page da sempre favorevole ad una reunion e Robert Plant, l’iconico frontman che invece, da parte sua, ha sempre rispedito al mittente ogni invito a nuovi concerti della band.

Se son rose fioriranno, ma sebbene l’occasione del cinquantesimo anniversario è irripetibile e questo è sicuramente il primo segnale distensivo tra i membri superstiti dei Zeppelin, una loro reunion è attualmente ancora improbabile.

Ancora più difficile sarà la reunion dei Pink Floyd. Waters e Gilmour non si amano e non ne fanno mistero e la scomparsa di Richard Wright nel 2008 ha messo la parola fine alle speranze di rivederli uniti dopo lo storico Live 8 del 2005.

Ciò nonostante l’occasione dell’inaugurazione di The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains la mostra che raccoglie memorabilia ed installazioni sulla storia dei Pink Floyd e che sarà aperta il 19 gennaio prossimo a Roma vedrà alla presentazione sia Nick Mason sia Roger Waters. I due musicisti si stimano molto e non nascondono l’intenzione di collaborare assieme nel prossimo futuro. Le possibilità di vedere Mason sul palco del tour Us + Them di Waters sono altissime, per non dire scontate (quantomeno per le date londinesi del tour). Tutt’altro discorso il possibile riavvicinamento tra Gilmour e Waters.

Sognare non costa nulla.

