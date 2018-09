Lenny Kravitz ha pubblicato il nuovo singolo “5 More Days Till Summer”; il brano è il primo estratto dal nuovo disco “Raise Vibration”, l’album in uscita il prossimo 7 settembre per BMG.

Il ritorno discografico del musicista statunitense sarà ancora più che in passato un esplorazione tra rock and roll, funk, blues e soul, confermando la creatività del chitarrista 54enne reduce da un tour europeo che la scorsa estate lo ha visto esibirsi anche a Lucca, Verona e Barolo.

