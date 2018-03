Lenny Kravitz tour 2018, aggiunta una nuova data a luglio

Mentre cresce l’attesa per il successore di “Strut”, l’ultimo disco in studio di Lenny Kravitz, e dopo l’annuncio delle date del 16 luglio 2018 all’Arena di Verona e del 18 luglio al Lucca Summer Festival, il musicista e cantante ha confermato la sua presenza anche sul palco del “festival agrirock” Collisioni di Barolo (Cuneo) per sabato 28 luglio. Ad aprire i concerti dell’artista come special guest ci penserà il collega chitarrista Gary Clark Jr.

Si arricchisce così il cartellone della decima edizione della kermesse piemontese, che vanta tra gli headiner di quest’anno, oltre ovviamente a Lenny Kravitz, anche i Depeche Mode.

Lenny Kravitz tour 2018

Sabato 28 luglio

Arena Concerti – Collisioni (Barolo, Cuneo)

I biglietti sono disponibili da lunedì 5 marzo a partire dalle ore 11.00 sul circuito Ticketone e sul sito D’Alessandro&Galli.

