Lenny Kravitz tour 2018, due concerti in Italia a luglio

L’estate italiana si arricchisce di due nuovi imperdibili appuntamenti. Tornerà infatti a calcare i palchi nostrani Lenny Kravitz, che si esibirà il 16 luglio 2018 all’Arena di Verona e il 18 luglio al Lucca Summer Festival. Per la prossima primavera inoltre, è atteso l’annuncio del nuovo album del cantautore statunitense, che arriverà quindi a ben quattro anni di distanza dall’ultimo successo dell’artista, “Strut”.

Riconosciuto come uno dei più eminenti musicisti rock del nostro tempo, Lenny Kravitz ha sempre trasceso generi e stili nel corso della sua ormai ventennale carriera. Influenzato da soul, rock e funk, il cantautore originario di New York ha vinto quattro Grammy Awards consecutivi oltre a stabilire il record per maggior numero di vittorie nella categoria “Miglior Performance Vocale Rock Maschile”.

Lenny Kravitz tour 2018, le date dei concerti

16 luglio 2018 – Arena di Verona

18 luglio 2018 – Lucca Summer Festival

I biglietti saranno in vendita da venerdi’ 15 dicembre su circuito Ticketone (pre-sale per gli iscritti alla newsletter D’Alessanro e Galli giovedi’ 14 dicembre).

