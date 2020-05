Si intitola Ozzy Freestyle il nuovo singolo di Leon Raiva e Esse Effe

Ricco di citazioni al mondo sopracitato, “Ozzy Freestyle” si posiziona in parte fuori dal coro rappresentato dalla scene rap/trap attuale, insistendo sul suono arrabbiato di chitarre elettriche e batterie che si amalgamano perfettamente con rime fresche ed attuali in contrapposizione .

“ Ozzy Freestyle ” nasce dall’esigenza di Leon Raiva ed Esse Effe di manifestare ulteriormente il sodalizio nato tra i due tra il 2019 e il 2020 sui palchi piacentini e non, dove hanno condiviso e organizzato eventi insieme.

CONDIVIDI

utilizza solo immagini fotografiche rese disponibili a fini promozionali (“for press use”) da case discografiche e uffici stampa

usa le immagini per finalità di critica ed esercizio del diritto di cronaca, in modalità degradata conforme alle prescrizioni della legge sul diritto d'autore, utilizzate ad esclusivo corredo dei propri contenuti informativi

accetta solo fotografie non esclusive, destinate a utilizzo su testate e, quindi, libere da diritti pubblica immagini fotografiche dal vivo concesse in utilizzo da fotografi dei quali viene riportato il copyright.

Vogliate segnalarci immediatamente la eventuali presenza di immagini non rientranti nelle fattispecie di cui sopra, per una nostra rapida valutazione e, ove confermato l’improprio utilizzo, per una immediata rimozione.