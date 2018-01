È tra Levante e Arisa la nuova polemica social

Sui social nelle ultime settimane ha tenuto banco il cambio look di Arisa. L’artista ha infatti sfoggiato una lunga chioma che ha fatto parlare praticamente tutti sui social media. Secondo un articolo pubblicato oggi da Vanity Fair, Arisa, si legge, avrebbe preso ispirazione da Levante “l’ultima icona di bellezza italiana che ha spopolato sui social e in tv”.

Levante questa mattina ha pubblicato delle storie su Instagram criticando, velatamente, il cambio look della collega. “Io amo fare colazione con dei cereali al cioccolato di cui non vi dirò il marchio. Ieri non trovavo la mia scatola del marchio che preferisco e mi sono dovuta accontentare di una imitazione. Una brutta imitazione. E allora io dico perché? Perché non ti fai il cereale tuo invece di copiare gli altri? “.

Non si è di certo fatta attendere Arisa, che in serata ha replicato in questo modo. “Sai quanti cereali sottomarca ti devi ancora mangiare?. Fai la brava tesoro. Un conto sono i giornalisti…Ma se ti ci metti pure tu a fare la stronza ci fai una brutta figura. Buon tutto con affetto e simpatia“.

Comments

comments