Stay Open – Diplo, MØ ft. Levante

Collaborazione di un certo calibro per la nostra Levante, peccato che il risultato non vada oltre il “carina”. Ognuno al proprio posto, che è meglio. F.R.

Zingarello – Sick Luke, Ghali

Tutto bello, tutto carino e come al solito tutto colorato. Detto ciò, caro Ghali, quando è che inizi a fare le cose sul serio? Ti aspettiamo. S.M.

Live It Up – Nicky Jam, Will Smith, Ira Istrefi

Il solito strombazzante inno dei mondiali. Sarà che non ci andremo, sarà che avrei preferito le t.A.T.u., ma uno così brutto non lo sentivamo da qualche edizione. F.R.

Saliva – Calcutta

Calcutta ha spiegato che questa bella canzone, inserita nel suo nuovo album “Evergreen”, avrebbe dovuto chiamarsi “Nei”. Edoardo tuttavia, aveva già pubblicato la tracklist. Anche questo è Evergreen. S.M.

Stracciabudella – Malika Ayane

Un ritorno gradito quello di Malika e mettiamoci pure la curiosità generata da un titolo del genere; il risultato è un pezzo non banale, una veste nella quale ancora non l’avevamo mai vista ed un ritornello che trascina. F.R.

Più forte di me – Nerone ft. Jake La Furia

Bel pezzo rap, bravo Nerone. Niente “ya ya” e versi strani. Jake sul beat si conferma una maestro peccato abbia mille altre cose da fare. S.M.

Ho anche dei difetti – Amedeo Preziosi, Riccardo Dose, Awed

Il punto di non ritorno. Niente di meno, niente di più. F.R.

Nudo integrale – Coma_Cose

Quello dei Coma Cose era un promettente progetto urban. La magia è finita quando hanno capito che i soldi e i localini in Italia si fanno con l’itpop. Magia finita. S.M.

Rise – Jonas Blue ft. Jack & Jack

Jonas Blue, anche quest’anno, si candida ad essere tra i protagonisti dell’estate e, con un pezzo così, ne ha tutte le ragioni. F.R.

Nervous – Shawn Mendes

Esce oggi il terzo e atteso album di Shawn Mendes. Il pezzo in questione non è niente di entusiasmante, ma il disco andrà bene, eccome se andrà bene. S.M.

Comments

comments