Levante, si intitola Nel caos di stanze stupefacenti il nuovo album in uscita il 7 aprile

Il nuovo album di Levante uscirà venerdì 7 aprile 2017 e si intitolerà “Nel caos di stanze stupefacenti”. Domenica sera la cantautrice siciliana ha presentato il singolo “Non me ne frega niente” in diretta su Rai3 a Che tempo che fa e, oltre ad aver mostrato in anteprima la copertina del disco realizzata da Mecna, ha annunciato l’uscita nel nuovo progetto discografico.

“ Nel caos di stanze stupefacenti” arriva a quasi due anni di distanza dall’ultimo album “Abbi cura di te”. I fan dell’artista, dopo il successo del libro “Se non ti vedo non esisti” arrivato alla quarta ristampa, potranno finalmente sentire nuova musica di Levante.

Levante – Nel caos di stanze stupefacenti – La copertina

Di seguito, il video del singolo “Non me ne frega niente”.

