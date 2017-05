Levante, la scaletta dei concerti del tour 2017

Il “Nel Caos tour” di Levante è in pieno svolgimento. I concerti della cantautrice siciliana sono partiti il 4 maggio dall’Atlantico di Roma, e si concluderanno il 16 maggio all’Alcatraz di Milano. Il calendario dei concerti è disponibile qui.

L’ultimo album di Levante “Nel caos di stanze stupefacenti” ha esordito al secondo posto della classifica Fimi.

Levante – Scaletta concerti tour 2017

“Le mie mille me”

“Non me ne frega niente”

“Le lacrime non macchiano”

“Ciao per sempre”

“1996 La stagione del rumore”

“Io ero io”

“Mi amo”

“Sbadiglio”

“Cuori d’artificio”

“Diamante”

“Lasciami andare”

“Contare fino a dieci”

“La scatola blu”

“Non vuoi stare bene”

“Abbi cura di te”

“Duri come me”

“Memo”

“Di tua bontà”

“Alfonso”

“Io ti maledico”

“Gesù Cristo”

“Caos”

