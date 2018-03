Levi’s Onstage Awards 2018, le nomination e i premi per i migliori concerti

INNO LIVE DELL’ANNO Coez – La musica non c’è Fabri Fibra – Pamplona (feat. Thegiornalisti) J-AX & Fedez – Senza pagare Levante – Pezzo di me (feat. Max Gazzè) Thegiornalisti – Riccione Tiziano Ferro – Lento/Veloce

MIGLIOR ARTISTA ROCK Aerosmith Bryan Adams Green Day Queens Of The Stone Age Queen + Adam Lambert Red Hot Chili Peppers

MIGLIOR ARTISTA INTERNAZIONALE Bruno Mars Depeche Mode Ed Sheeran Radiohead The Rolling Stones U2

La grande novità per questa edizione dei Levi’s® Onstage Awards è che sarà esclusivo appannaggio del pubblico di appassionati votare e decretare i vincitori per ciascuna delle categorie, esprimendo la propria preferenza mediante il voto sul sito onstageawards.com dalle ore 13:00 del 12 marzo 2018 fino alle 23:59 del 3 aprile 2018. La modalità di voto online consente a ciascun utente che accede al sito onstageawards.com di poter esprimere la propria preferenza loggandosi con il proprio account Facebook.

Si aprono oggi le votazioni della settima edizione dei Levi’s® Onstage Awards , i premi dedicati ai più importanti concerti, tour e festival di artisti italiani e internazionali che si sono distinti nel corso dell’anno 2017 in Italia.

