Liam Gallagher, il nuovo singolo è Wall Of Glass

Il muro di vetro, immagine poetica e nella cui semiotica ci si potrebbe affondare: Wall Of Glass è il titolo del nuovo singolo di Liam Gallagher, l’ex frontman degli Oasis che ha scelto il 31 maggio 2017 come data di pubblicazione del primo estratto dal suo debutto solista in studio, dopo la fine dell’avventura con i Beady Eye.

In aperto contrasto (come da sempre è) con il fratello, Liam Gallagher pubblicherà il nuovo album As You Were a ottobre mentre l’uscita del terzo lavoro di Noel Gallagher e dei suoi High Flyin’ Birds è prevista per novembre.

Il nuovo singolo di Liam Gallagher ripete le atmosfere e gli stilemi cui il cantante ci aveva abituati da sempre: chitarre elettriche di sottofondo, melodia accattivante che trasuda britpop da tutte le parti, bridge davvero potente. Ciò che lo differenzia dalle canzoni del passato è il ritornello, che purtroppo è meno catchy da quanto si sognasse. A non mutare sono soprattutto le pose di Liam al microfono, in una sorta di presa in giro di se stesso. Cambiare tutto per non cambiare niente? Non fa parte del piccolo Gallagher: la tradizione, qui, è di casa.

