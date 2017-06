Liam Gallagher, la scaletta del tour 2017

Liam Gallagher è tornato ma non ha dimenticato gli Oasis. Potremmo riassumere così la scaletta del tour 2017 del cantautore inglese, iniziato il 30 maggio nella sua Manchester.

L’ex frontman della band britpop scioltasi nel 2009 ha presentato alcune canzoni dal nuovo disco in arrivo il prossimo ottobre, As You Were, anticipando di fatto l’uscita del singolo Wall Of Glass.

In scaletta Liam Gallagher non poteva non mettere gli Oasis, e infatti il concerto si apre e si chiude con i brani della band di Manchester: no, non ci sono Wonderwall o Don’t Look Back In Anger (anche se è stata cantata a cappella dal pubblico nel finale come segno di ricordo delle vittime dell’attentato al concerto di Ariana Grande del 22 maggio), ma Liam ha dato fondo a Rock’n’roll Star, Live Forever, D’You Know What I Mean che compie 20 anni questa estate, e a qualche pezzo secondario dei dischi del gruppo, oltre a presentare sette brani inediti.

Liam Gallagher sarà in concerto in Italia il prossimo 1 settembre 2017 all’Home Festival di Treviso.

Liam Gallagher Tour 2017, la scaletta

Rock ‘n’ Roll Star (Oasis)

Morning Glory (Oasis)

Greedy Soul

Wall Of Glass

Bold

Paper Crown

D’You Know What I Mean? (Oasis)

Slide Away (Oasis)

All I Need

I Get By

You Better Run

Universal Gleam

Be Here Now (Oasis)

Encore

Live Forever (Oasis)

