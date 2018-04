Liam Gallagher Tour 2018, due date in Italia a novembre

Dopo il doppio sold out dello scorso febbraio, e con una data già fissata per la prossima estate all’interno di I-Days 2018 (condividerà il palco con The Killers e Richard Ashcroft), Liam Gallagher ha confermato oggi due nuovi concerti da headliner per il mese di novembre.

L’ex leader degli Oasis, che dopo il fallimento della sua successiva band Beady Eye ha intrapreso la carriera solista, è arrivato nei negozi lo scorso autunno con “As you were“, il suo primo album che ha fatto da apripista ad un tour internazionale. Una serie di show di clamoroso successo, che lo hanno portato ad ottenere numerosi sold out in giro per il mondo grazie anche alla scelta di inserire in scaletta pezzi degli Oasis.

Liam Gallagher si esibirà il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) e il giorno successivo, il 16, al Palalottomatica di Roma.

Liam Gallagher Tour 2018

21 giugno – Milano, I-Days

15 novembre – Conegliano (TV), Zoppas Arena

16 novembre – Roma, PalaLottomatica

