Liam Gallagher tour 2018, due concerti in Italia a febbraio

È uscito da poco “As You Were“, il primo album solista di Liam Gallagher. Per promuovere la nuova fatica discografica (la recensione è disponibile qui) Liam partirà in tour all’inizio del 2018 è farà tappa anche in Italia per ben due concerti. I fan italiani che, a causa dell’annullamento per mal tempo del concerto all’Home Festival di Treviso, non hanno potuto assistere alla performance dell’ex Oasis, potranno rifarsi il 26 febbraio al Fabrique di Milano e il 27 al Gran Teatro Geox di Padova.

Liam Gallagher tour 2018, le date dei concerti italiani

26 febbraio – Milano, Fabrique

27 febbraio – Padova, Gran Teatro Geox

La vendita generale dei biglietti inizierà alle ore 10.00 di venerdì 20 ottobre sul circuito TicketOne.

