Si intitola Jimmy Page & Robert Plant il nuovo libro di Luca Garrò

Il nuovo libro di Luca Garrò si intitola Jimmy Page & Robert Plant (Hoepli) e uscirà il 26 ottobre 2018. Per Luca si tratta della terza pubblicazione dopo David Bowie (Hoepli, 2017) e Freddie Mercury (Hoepli, 2016), oltre ad aver dato un contributo alla Storia del Rock (Hoepli, 2014) di Ezio Guaitamacchi e ai volumi Jimi Hendrix (Hoepli, 2015) e Jim Morrison (Hoepli, 2016). Per cinque anni è stato inoltre tra i curatori del Dizionario del Pop Rock edito da Zanichelli.

Di seguito un estratto di Jimmy Page & Robert Plant.

Jimmy Il Turnista

Prima di cambiare per sempre la storia del rock con i Led Zeppelin, lavorando da turnista di studio, Jimmy Page aveva contribuito a rendere immortali alcuni dei celebri brani più celebri degli anni sessanta. La sua carriera di chitarrista turnista era iniziata nei primi mesi del 1963, ma fu solo quando il leggendario produttore Shel Talmy, colpito dalla padronanza dello strumento del giovane musicista, nel 1964 gli propose di partecipare all’album di debutto dei Kinks, nonché al primo singolo degli Who I Can’t Explain, che la sua fama crebbe a dismisura nell’ambiente musicale londinese. In realtà, il numero di band e artisti ai quali Jimmy prestò il proprio talento nel giro di pochissimi anni è talmente difficile da definire con certezza, che lo stesso Page, nel corso degli anni, ha più volte dichiarato di non ricordare tutte le sessioni di registrazione cui prese parte. Talvolta, poi, il suo nome non appariva nemmeno nei crediti delle canzoni in questione, il che rendeva ancora più difficile capire quando a suonare fosse il chitarrista del gruppo e quando, invece, il giovane Jimmy. Anche per questo, col tempo, iniziarono a circolare leggende che indicavano Page anche come l’autore di riff leggendari come quello di You Really Got Me dei Kinks o di alcune parti strumentali di Symphaty For The Devil dei Rolling Stones. Quel che è certo è che ci fosse la sua mano dietro a successi mondiali come It’s Not Unusual di Tom Jones, al tema di Goldfinger cantato da Shirley Bassey, così come di Baby Please Don’t Go dei Them di Van Morrison, Heart Of Stone degli Stones e la versione di With A Little Help From My Friends che rese Joe Cocker una star. Si servirono di lui anche Rod Stewart, l’amico Jeff Beck, Donovan, Marianne Faithfull e Nico, solo per citarne una manciata. Insomma, Page era così richiesto che, secondo alcune stime, la sua chitarra si può sentire nel sessanta per cento dei dischi prodotti in Inghilterra nei primi anni sessanta. Page finì per acquisire una perizia talmente elevata in così tanti stili musicali differenti, da renderlo forse il chitarrista più completo del Regno Unito della prima metà del decennio, pur essendo sostanzialmente sconosciuto alla massa. Al ruolo di turnista si aggiunse presto quello di produttore, un’altra competenza che gli sarebbe tornata molto utile al momento della fondazione dei Led Zeppelin. “Ero ancora molto giovane. La maggior parte dei musicisti che suonava negli studi aveva il doppio dei miei anni, ma avevano bisogno di un ragazzino sveglio che suonasse nelle session più rock” – ricorderà anni dopo – “Presto però iniziai a suonare qualsiasi cosa, compresa la chitarra acustica in album folk e la ritmica nelle sessioni jazz. Se ripenso a tutto quello che ho suonato, mi sembra incredibile. Accettavo tutto. Mi facevo sotto e via. È stato un magnifico apprendistato”. Quel ruolo defilato, tuttavia, col tempo iniziò a entrare in conflitto con le sue ambizioni, soprattutto perché, mentre Jimmy passava le sue giornate immerso in quell’oscuro lavoro in studio, altri suoi colleghi come Eric Clapton, Keith Richards e Jimi Hendrix venivano osannati dal pubblico di tutto il pianeta. Fu in quel momento che decise di accettare la seconda proposta di entrare negli Yardbirds, quella che gli avrebbe finalmente spalancato le porte dello star system.

