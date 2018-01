In un Cinema Adriano gremito, nel cuore di Roma, Ligabue ha presentato alla stampa “Made In Italy”, il suo nuovo film, nelle sale da giovedì 25 gennaio; l’opera cinematografica si rifà all’omonimo concept album, pubblicato nel novembre del 2016. Il protagonista del film è Riko, interpretato da Stefano Accorsi, che si troverà a fare i conti con una vita che non sente più sua. Al suo fianco ha Sara, interpretata da Kasia Smutniak, che verrà travolta dai problemi del marito. Non possiamo spingerci oltre, per il momento. Subito dopo la proiezione del film, spazio per la conferenza stampa dei protagonisti, tutti presenti, nessuno escluso. Di seguito un estratto delle domande:

Sono passati 20 anni da “Radiofreccia” e 16 da “Da zero a dieci”, perché abbiamo dovuto aspettare così tanto per rivederti dietro la macchina da presa?

La colpa è di Domenico Procacci (Fandango, ndr) e Giampaolo Letta (Medusa Film, ndr) ogni anno dicevo loro di fare un altro film ed erano sempre impegnati, dopo vent’anni mi hanno dato l’occasione (ride, ndr).

Nel film c’è un discorso sul cambiamento, che coinvolge Riko, a cui viene suggerito di non aspettare che qualcosa cambi ma di essere il cambiamento. Hai voglia di dirci di più al riguardo?

Siamo consapevoli che il cambiamento fa paura, perché siamo propensi a pensare che non porti buone cose, specialmente se ci si ancora a quelle, spesso poche, certezze che si hanno. Eppure, il cambiamento è centrale nella vita: cambia il nostro modo di guardare le cose, perché non sono gli eventi, ma il modo in cui reagiamo ad essi a produrre la nostra realtà. Per questo fa paura. Riko e Sara vivono una realtà consolidata, nella quale, però, Riko non riesce più a ritrovarsi. Questa inquietudine gli fa andare tutto stretto, per questo ha bisogno di cambiare punto di vista, di cambiare lo sguardo e comincerà a guardare in maniera diversa le cose che ha sempre avuto sottomano.

C’è stato un momento in cui “Made in Italy” era già un film prima di iniziare a scriverne la sceneggiatura?

“Made in Italy” nasce come progetto ‘balordo’, è anacronistico fare un concept album negli anni 2000. Ne sono consapevole. Il modo in cui si ascolta la musica è cambiato, si arriva al ritornello e poi si passa ad altro. Fare un concept album è ai limiti della presunzione, perché significa pretendere che si ascolti un album intero per seguire una storia; ma arrivato a questo punto della mia carriera era quello che volevo fare. Da qui ho cominciato a chiamare Procacci che, tra un film e l’altro, aveva pure smesso di rispondere alle mie telefonate (ride, ndr). A parte gli scherzi, ho visto cadere la scusa che ho sempre dato per buona, perché, parliamoci chiaro, fare film è un mestiere faticosissimo, anche per uno che come me è abituato al fluire delle emozioni su un palco; fare film, invece, significa un po’ progettare delle emozioni, produrre con pochi frammenti qualcosa che smuova i cuori. In più, mi sono sempre ripromesso di fare film solo quando avevo davvero una storia da raccontare e, questa volta, la storia ce l’avevo.

Il tentativo del film è molto coraggioso, da un lato c’è la storia d’amore di Riko e Sara, dall’altro cerca di fare un discorso forte sull’Italia. Quanto è stato difficile cercare di tenere insieme questi due piani?

Ho cominciato a raccontare il sentimento che mi lega a questo paese dieci anni fa, con “Buonanotte all’Italia”, e poi con altri brani, come “Il muro del suono”, “Il sale della terra”. Racconto il mio amore per questo paese che non viene meno nonostante la frustrazione e i difetti che l’Italia ha e che non vengono risolti. Volevo raccontarlo attraverso gli occhi di uno che ha meno privilegi di me (Riko, ndr). Questo film è sentimentale, mi interessava raccontare gli stati d’animo di un gruppo di persone per bene che non hanno, di solito, voce in capitolo e che di solito non vengono raccontate perché poco interessanti dal punto di vista drammaturgico, raccontare i cattivi è più cool. Ho preso spunto da cose a me vicine, ho diversi amici di vecchia data che sono brave persone e che dicono che questo, spesso, non paga; mi piaceva dare voce a questa categoria che non è tanto rappresentata.

Hai detto che il personaggio di Kasia ti piace così tanto da dire che sei innamorato di Sara. Vorrei capire cos’è che ti fa innamorare di lei? (Rivolta sia a Ligabue che a Kasia Smutniak)

Ligabue: Non sono solo innamorato di lei, sono perdutamente innamorato di lei. Sara, che nel disco è appena citata in “Mi chiamano tutti Riko”, si fa voler bene per la sua forza, per la sua coerenza, per la sua capacità di sbagliare tanto; perché quando fa una cazzata la fa sempre grossa. Amo anche la sua praticità, pur essendo innamorata e devota alla famiglia, reclama la vita per come la vorrebbe, si lamenta di Riko e degli effetti che la sua crisi ha su di loro.

Kasia Smutniak: Domenico Procacci (suo compagno nella vita, ndr) mi mette in soggezione, lavoriamo male insieme (ride, ndr). Sara è stato un personaggio molto importante per me,difficile da affrontare, mi sono ispirata alla forza che hanno le donne: di lei mi piace la coerenza, la sua capacità di rimanere coi piedi per terra, che sa quello che vuole. È il tipo di donna che, nei momenti difficili, prende una decisione e non ha paura di farlo. Interpretarlo non è stato facile, quello che mi ha aiutato è il mondo di Luciano: poter lavorare su un mondo musicale, avendo a disposizione la storia raccontata nell’album è stato un bene, ha reso tutto più chiaro.

Chi è Riko, che tipo di uomo è? E com’è stato tornare a lavorare con Ligabue dopo tanto tempo? (Per Stefano Accorsi)

Riko è un uomo che ‘sta’, che ha vissuto momenti diversi del nostro paese e che troviamo in un momento di crisi. Questo film racconta una grande storia d’amore e racconta anche la vita. Noi vediamo un uomo che attraversa una fase difficile della propria vita, vorrebbe quasi andarsene, ma che poi decide di prendere in mano il proprio destino. Nella vita di Riko non succede nulla di così eclatante, sono cose che possono succedere a tutti, ma è il suo modo di rapportarsi a queste cose che fa riflettere. Si rigenera cambiando il punto di vista con cui guarda alle cose. La cosa forte di questo film è che ci permette di interpretare il personaggio in un modo autentico. In questo film c’è tanta verità. Luciano l’ho trovato in grande forma, è un privilegio lavorare con un regista come lui.

Pensi di tornare presto dietro la macchina da presa?

Io so già come va a finire, appena finisce la promozione Procacci si negherà per altri diciotto anni (ride, ndr).

Domenico Procacci risponde a Ligabue: Negli anni ho sempre provato ad inseguire Luciano, mi muovevo in base agli impegni musicali di Luciano, cercavo di sfruttare i suoi momenti liberi. Ma niente da fare (ride, ndr). È straordinario il modo in cui Luciano riesca a maneggiare un mezzo diverso da quello con cui si trova a lavorare ogni giorno.

Per concludere, avendo già avuto la possibilità di vedere il film, è doveroso confermare le parole di Domenico Procacci: nonostante sia passato tanto tempo dall’ultima volta in regia di Ligabue, il risultato è pienamente godibile, complice un cast di ottimo livello, con due dei volti più affidabili del cinema italiano. Un film drammatico, a tutti gli effetti, ma che, senza stravolgimenti dettati da congiunzioni astrali e senza la presenza di un deus ex machina, apre a una soluzione che lascia lo spettatore libero di decidere cosa pensare di Riko.

Testo a cura di Felice Ragona.

Comments

comments