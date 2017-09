Ligabue, la scaletta del concerto di Rimini e del tour 2017

Ieri sera, 4 settembre 2017, è finalmente ripartito da Rimini il tour di Luciano Ligabue. L’artista di Correggio, a causa di problemi alle corde vocali, aveva dovuto interrompere la serie di concerti invernali.

La scaletta proposta da Ligabue è caratterizza dai brani del suo ultimo album “Made in Italy” e dai classici della sua carriera come “Happy Hour” e “Balliamo sul mondo”. Di seguito, le canzoni eseguite.

La scaletta dei concerti

La vita facile

Mi chiamano tutti Riko

È venerdì, non mi rompete i coglioni

Ho messo via

L’odore del sesso

Happy hour

Ho fatto in tempo ad avere un futuro

G come giungla

Quella che non sei

I ragazzi sono in giro

Sogni di rock’n’roll

A modo tuo

Ho perso le parole

Piccola stella senza cielo

Questa è la mia vita

Made in Italy

Un’altra realtà

Il meglio deve ancora venire

Non è tempo per noi

Lambrusco & pop corn

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Urlando contro il cielo

Comments

comments