Ligabue tour 2017, rimandati i concerti di Trieste

Dopo gli inconvenienti di salute di inizio tour, che hanno forzato Ligabue a rimandare le prime date del “Made in Italy – Palasport 2017″, una ricaduta ha reso necessario una nuova pausa: saranno rimandati i concerti di Trieste del 17 e 18 marzo, che verranno spostati in coda al tour e recuperati il 28 e il 29 aprile.

I biglietti per il 17 marzo saranno validi per il 28 aprile; quelli per il 18 marzo saranno validi per il 29 aprile.

Per chi volesse usufruire del rimborso, è possibile rivolgersi entro il 31 marzo:

Al punto vendita dove si sono acquistati i biglietti;

Chi acquistato online o con call center con modalità “ritiro sul luogo dell’evento”, all’indirizzo mail ecomm.customerservice(at)ticketone.it;

Chi ha acquistato online o con call center con modalità “spedizione tramite corriere espresso”, dovrà spedire i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non il 31 marzo 2017 (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

