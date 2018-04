Lignano Sabbiadoro, i concerti dell’estate 2018

Fulcro della programmazione sarà però la già citata Arena Alpe Adria, nella quale si alterneranno teen idol ( Riki ), nomi di punta dell’hip hop tricolore ( Fabri Fibra, Sfera Ebbasta ), un’istituzione del cantautorato come Francesco De Gregori e due nomi internazionali come Sum 41 e Kasabian .

Il 2018 inizierà con il botto, con la data zero di Vasco Rossi che inaugurerà allo Stadio Teghil il suo nuovo tour negli stadi; oltre al Blasco, reduce dal concerto dei record di Modena Park, daranno il via alle tournée negli stadi anche Cesare Cremonini e Negramaro .

Lignano Sabbiadoro torna il teatro della grande musica italiana ed internazionale . Abbandonato il ruolo di arena storica della rassegna estiva Festivalbar, da alcuni anni la località balneare friulana è tornata ad ospitare i big della scena musicale mainstream. Basti pensare che negli ultimi anni hanno calcato i palchi della città adriatica nomi come Spandau Ballet, Franz Ferdinand, Simple Minds, Airbourne e David Guetta, per citarne alcuni.

