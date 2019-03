Lignano Sabbiadoro, i concerti dell’estate 2019

Una programmazione focalizzata sulla musica italiana, con l’eccezione del concerto di Ferragosto dei californiani Offspring, caratterizza la programmazione dell’estate 2019 di Lignano Sabbiadoro, la nota località balneare famosa per essere stata in passato teatro del Festivalbar.

Una stagione che inizia con una conferma: ad un anno da un’altra data zero, torna allo Stadio Teghil il 27 maggio Vasco Rossi che sull’Adriatico presenterà in anteprima il concerto che porterà per otto repliche tra Milano e Cagliari. Un altro artista, Ultimo, porterà il suo concerto a Lignano Sabbiadoro prima dello show-evento allo Stadio Olimpico, mentre Jovanotti dedicherà due intere giornate del suo Jova Beach Tour nella centrale Spiaggia Bella Italia.

Tra gli altri artisti spiccano i Negrita, qui per il tour del venticinquesimo anniversario, e i Nomadi, oltre a J Ax e gli Articolo 31 che si esibiranno nella vicina Bibione.

Di seguito la programmazione aggiornata ad oggi:

27 maggio – Vasco Rossi @ Stadio Teghil

21 giugno – Ultimo @ Stadio Teghil

06 luglio – Jovanotti @ Spiaggia Bella Italia

16 luglio – Negrita @ Arena Alpe Adria

19 luglio – Irama @ Arena Alpe Adria

20 luglio – J Ax e Articolo 31 @ Bibione, Piazzale Zenith

04 agosto – Nomadi @ Arena Alpe Adria

15 agosto – The Offspring @ Stadio Teghil

28 agosto – Jovanotti @ Spiaggia Bella Italia

