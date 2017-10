Si è svolto lo scorso 27 ottobre all’Hollywood Bowl di Los Angeles il Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington, concerto-evento in memoria del vocalist scomparso lo scorso 20 luglio.

Lo show, della durata di più di tre ore, è stato trasmesso in streaming sul canale YouTube ufficiale dei Linkin Park, in modo che i fan di tutto il mondo potessero assistervi. Come preannunciato, gli ospiti che si sono succeduti sul palco dell’Hollywood Bowl e che hanno contribuito ad eseguire i più grandi successi dei Linkin Park (oltre a pezzi propri) sono stati innumerevoli. Oltre ai già confermati Blink-182, Jonathan Davis dei Korn, Daron Malakian e Shavo Odadjian dei System Of A Down, M. Shadows e Synyster Gates degli Avenged Sevenfold, Ryan Key degli Yellowcard, Oli Sykes dei Bring Me The Horizon e Kiiara e Machine Gun Kelly, si sono aggiunti a sopresa all’ultimo momento altri pezzi da novanta come Alanis Morissette, Gavin Rossdale, Steve Aoki, Bebe Rexha e membri dei No Doubt e dei Sum 41.

Importanti anche i video contributi degli artisti che non sono riusciti a partecipare di persona allo show. Tra di loro ricordiamo Metallica, Paul McCartney, Dave Gahan, Duff McKagan, Thirty Seconds To Mars e un estratto di “One Tree Hill”, pezzo eseguito durante l’ultimo tour degli U2 e dedicato a Chester Bennington.

Durante l’evento, ha fatto il suo debutto live anche “Looking for an Answer“, pezzo scritto da Mike Shinoda immediatamente dopo la morte di Bennington.

Linkin Park & Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington, la scaletta del concerto

Robot Boy / The Messenger / Iridescent

Roads Untraveled (live Debut, con Jon Green)

Numb (cantata dal pubblico)

Shadow of the Day (bridge di With or Without You degli U2, con Ryan Key degli Yellowcard)

Leave Out All the Rest (con Gavin Rossdale)

Somewhere I Belong (con Takahiro “Taka” Moriuchi dei One Ok Rock)

Castle of Glass (con Adrian Young, Tom Dumont e Tony Kanal dei No Doubt, and Alanis Morissette)

Rest (Alanis Morissette cover)

Nobody Can Save Me (con Steven McKellar dei Civil Twilight e Jon Green)

Battle Symphony (con Jon Green)

Sharp Edges (con Ilsey Juber)

Talking to Myself (con Ilsey Juber; cover di All Along the Watchtower di Bob Dylan)

Heavy (con Julia Michaels e Kiiara)

One More Light

Looking for an Answer (Mike Shinoda live Debut, inedito scritto dopo la morte di Bennington)

Waiting for the End (con Mike Shinoda, Steven McKellar e Sydney Sierota)

Crawling (con Oliver Sykes dei Bring Me the Horizon e Zedd alla batteria)

Papercut (con Machine Gun Kelly)

One Step Closer (con Ryan Shuck e Amir Derakh dei Julien-K e Dead by Sunrise e Jonathan Davis)

A Place for My Head (con Jeremy McKinnon degli A Day to Remember)

Rebellion (con Daron Malakian e Shavo Odadjian dei System of a Down e Frank Zummo dei Sum 41)

The Catalyst (con Deryck Whibley e Frank Zummo dei Sum 41 e Jon Green alla tastiera)

I Miss You (cantata dai Blink 182)

What I’ve Done (con i Blink 182)

In the End (il pubblico canta la parte di Chester. Dopo la canzone sale sul palco la moglie di Bennington, Talinda)

Iridescent

New Divide (estratti dello show dei Linkin Park all’Hollywood Bowl)

A Light That Never Comes (con Steve Aoki, Bebe Rexha e Frank Zummo)

Burn It Down (con M. Shadows degli Avenged Sevenfold)

Faint (con M. Shadows e Synyster Gates degli Avenged Sevenfold)

Bleed It Out

Lo show integrale è disponibile sul canale YouTube ufficiale dei Linkin Park.

