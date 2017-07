È passata meno di una settimana dalla tragica scomparsa di Chester Bennington. Mentre i fan di tutto il mondo continuano a piangerlo e a ricordarlo con tributi, commenti e post sui social, anche il mondo della musica si è unito al cordoglio fin dai primi momenti in seguito alla notizia della morte del cantante. Dopo aver aperto un sito speciale, Chester.LinkinPark.com, volto a raccogliere tutti i post dei fan e a sensibilizzare sul tema del suicidio, oggi tocca ai Linkin Park commemorare il compagno di band, con una lettera aperta pubblicata su Facebook, che riportiamo e traduciamo per intero di seguito.

“Caro Chester,

ci hai spezzato il cuore. L’eco di dolore e rifiuto continua a risuonare nella nostra famiglia mentre cerchiamo di fare i conti con quello che è successo.

Hai toccato tantissime vite, forse ancora di più di quanto tu possa avere mai immaginato. In questi ultimi giorni, abbiamo visto una marea di amore e supporto, sia in pubblico che in privato, da tutto il mondo. Talinda e la famiglia (di Chester, ndt) te ne sono grati, e vogliono che tutti sappiano che eri il marito, figlio, e padre migliore. La tua famiglia non sarebbe mai potuta esistere senza di te.

Parlando degli anni che ci avrebbero aspettato insieme, il tuo entusiasmo era contagioso. La tua assenza lascia un vuoto che non potrà mai essere colmato. Mancherà dal coro una voce chiassosa, divertente, ambiziosa, creativa, gentile e generosa. Stiamo cercando di ricordarci che i demoni che ti hanno portato via da noi erano parte di te. Dopo tutto, è stato proprio il modo in cui cantavi di quei demoni a far innamorare tutti di te. Li hai sempre messi in bella vista senza paura, e facendo così, ci hai unito e ci hai insegnato ad essere umani. Avevi un cuore immenso, e hai sempre fatto di tutto per mostrarlo.

Il nostro amore nel comporre e suonare musica non si spegnerà mai. Anche se non sappiamo quale direzione il nostro percorso potrà prendere, sappiamo che hai reso migliore ciascuna delle nostre vite. Grazie per averci fatto questo dono.

Ti vogliamo bene, e ci manchi tantissimo.

Alla prossima,

LP”.

