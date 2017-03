Linkin Park, ascolta il nuovo singolo “Battle Symphony”

I Linkin Park hanno pubblicato il lyric video del nuovo singolo “Battle Symphony”. Il brano è il nuovo estratto da “One More Light”, l’atteso nuovo album in uscita il prossimo 19 maggio. Il brano è il secondo estratto dalla nuova fatica e arriva a poco più di un mese da “Heavy”, il primo estratto che fin dalle prime ore ha fatto discutere i fan di lunga data. Il brano è accompagnato da un lyric video che vede una persona quasi sempre ripresa di spalle come protagonista e il cui stile sembra cucito per essere fonte di citazioni per i profili Tumblr e Instagram dei propri fan.

La band statunitense sta lavorando a “One More Light” dalla fine del 2015, ma è solo dall’inizio del 2017 che la band ha svelato al pubblico alcuni dettagli sull’imminente nuovo lavoro, tra cui il già citato (e contestato) primo singolo e la copertina, svelata tramite i social media e che ritrae sei ragazzi che giocano nell’oceano. La band inoltre intraprenderà in nuovo tour mondiale che inizierà con alcune tappe in Sudamerica nella prima metà di maggio. La tournée poi sbarcherà in Europa per una serie di concerti (unica tappa italiana all’IDays di Monza il 17 giugno) che terminerà il primo luglio con una serata al belga Rock Werchter.

