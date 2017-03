Linoleum, il terzo compleanno sabato 24 marzo 2017 al Rocket

Se siete di Milano o dintorni è impossibile che non conosciate le serate Linoleum. Da tre anni a questa parte infatti animano tutti i venerdì notte al Rock And Roll con una formula semplice ma assolutamente efficace: 3 live e un dj set. Il tutto ovviamente gratis.

Tre anni nei quali sul palco si sono succedute oltre 200 band. Praticamente tutto il panorama emergente italiano è passato e passa da questa serata. Il format conta collaborazioni con alcuni tra i più importanti festival italiani e manifestazioni musicali del panorama quali: MiAmi, UnAltroFestival, Milano Brucia, A Night Like This Festival.

Sabato 24 marzo sarà una grande festa celebrata con l’attesissimo live dei Canova e in apertura Asia Ghergo. Per l’occasione cambia anche la location e l’appuntamento sarà al Rocket invece che al Rock And Roll. Pronti a festeggiare una delle migliori realtà italiane per la musica emergente.

