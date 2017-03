I Litfiba hanno confermato il loro prossimo tour estivo. La band fiorentina ha annunciato le prime tre tappe di un tour che arriverà dopo quello primaverile, nel quale la band si esibirà nei palasport di tutta Italia per una minitournée di sette date tra Nord Italia e Sicilia.

I primi tre concerti in programma la prossima estate si terranno due in Lombardia e uno in Friuli Venezia Giulia. La prima tappa è l’8 luglio a Legnano (MI), all’interno del recentemente annunciato Rugby Sound Festival; a seguire, il 14 luglio all’Arena Campo Marte di Brescia per poi arrivare al 22 luglio, quando i Litfiba suoneranno all’interno del Festival di Majano (Udine).

I Litfiba saranno in tour per promuovere l’ultimo album “Eutòpia”, uscito a novembre a quattro anni dal precedente “Grande nazione” che sancì il ritorno in lineup di Piero Pelù dopo l’abbandono avvenuto a fine anni Novanta, dopo la pubblicazione di “Infinito”.

Di seguito le date del tour:

Litfiba, le date del tour estivo 2017

8 luglio – Legnano (MI), Rugby Sound Festival

14 luglio – Brescia, Arena Campo Marte

22 luglio – Majano (UD), Area Festival

