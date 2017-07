Little Steven and the Disciples of Soul, annunciate tre date a dicembre

Neanche il tempo di terminare il tour europeo, che Steve Van Zandt ha annunciato tre nuovi concerti nel nostro Paese entro la fine del 2017, sempre in compagnia dei suoi Disciples of Soul. Per la precisione, il musicista si esibirà per tre date martedì 5 dicembre all’Alcatraz di Milano, lunedì 11 dicembre al Gran Teatro Geox di Padova e mercoledì 13 dicembre all’Atlantico di Roma. Il “Soulfire Tour 2017” ha già fatto tappa in Italia al Pistoia Blues il 4 luglio scorso, e ha segnato il primo live italiano nonché la prima tournée in Europa da solista dopo ben 25 anni.

Il 2017 è stato inoltre l’anno del ritorno discografico di Little Steven, che ha dato alle stampe lo scorso maggio “Soulfire“, a quasi 20 anni dal suo precedente solo album. Come ha dichiarato lo stesso chitarrista della E Street Band di Bruce Springsteen a proposito della sua carriera, “sono sempre stato molto schematico e concettuale nel mio lavoro. Ho bisogno di un tema, non posso mettere insieme semplicemente una collezione di pezzi, per me non funziona così. In questo caso, io non diventavo il concept. Chi sono io? A questo punto, costituisco una specie di genere a parte. Così ho provato a mettere insieme del materiale che mi rappresentasse davvero: ci sono un paio di cover, un paio di canzoni nuove, e alcuni dei pezzi che io ritengo essere i migliori che ho scritto o contribuito a scrivere nel corso degli anni“.

Little Steven and the Disciples of Soul tour 2017

Martedì 5 Dicembre 2017

Milano, Alcatraz – via Valtellina, 25

Inizio concerti h. 20:30

Posto unico in piedi: € 40,00 + prev.

Lunedì 11 Dicembre 2017

Padova, Gran Teatro Geox – via Tassinari, 1

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 40,00 + prev.

Tribuna numerata: € 50,00 + prev.

Mercoledì 13 Dicembre 2017

Roma, Atlantico – viale dell’Oceano Atlantico, 271d

Inizio concerti h. 21:00

Posto unico in piedi: € 40,00 + prev.

Tribuna numerata: e 50,00 + prev.

Biglietti disponibili su Vivaticket (online e punti vendita) dalle 10 di martedì 1° agosto. I biglietti saranno nominali per contrastare il fenomeno del secondary ticketing.

