Little Steven, si intitola Soulfire il nuovo album in uscita a maggio

Freschi di reunion sul palco, Little Steven e The Disciples of Soul si preparano a tornare anche sullo stereo: il nuovo album, in uscita il 19 maggio 2017, si intitolerà “Soulfire“, e sarà il primo lavoro in studio come solista per Van Zandt in due decenni. Il disco sarà acquistabile in diversi formati: CD, digitale e doppio LP.

Ne abbiamo già avuto un assaggio qualche settimana fa, con “Saint Valentine’s Day“, brano originariamente scritto per i Cocktail Slippers, e poi riarrangiato anche per la colonna sonora di “Not Fade Away”, pellicola di David Chase (che ha lavorato con Little Steven a “I Soprano”).

L’approccio musicale sarà in puro stile Jersey Shore, alla Southside Johnny e Asbury Jukes: “soul horns-meet-rock‘n roll guitars”; «Sono sempre stato tematico nei miei lavori, molto concettuale – dice Van Zandt – Ho bisogno del contesto, non riesco a fare solo una collezione di canzoni, non funziona per me. In questo caso, il concetto sono “io stesso”. Chi sono io? Sono quasi un “genere” a parte ormai. Per cui ci sono alcune cover, alcune canzoni nuove, e alcune reinterpretazioni di quelle che ritengo le più belle canzoni che ho scritto in questi anni. In quest’album ci sono io che faccio me stesso».

A luglio, “Soulfire” sarà presentato dal vivo anche in Italia: Little Steven & The Disciples of Soul suoneranno al Pistoia Blues Festival (qui tutti i dettagli e i prezzi dei biglietti).

