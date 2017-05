Live Nation lancia sul mercato un abbonamento valido per seguire più di 90 festival sparsi per tutto il mondo, con un unico tagliando.

La notizia non è di poco conto se calcoliamo che il promoter in questione è il maggior player a livello mondiale del settore live music. Per rendersene conto basta dare un’occhiata all’infinita lista di festival estivi, sparsi per l’intero globo ed organizzati da questo promoter, disponibili all’interno dell’abbonamento che, secondo le prime informazioni, avrà un costo di 799 dollari e sarà in vendita dal 22 maggio 2017.

La lista dei festival, come anticipato, è davvero impressionante. In Europa basti citare che il Live Nation Festival Pass comprende il Download, il Leeds, l’Isle of Wight, il Reading, Rock am Ring e Rock im Park, il Lollapalooza e per l’Italia: l’I-days ed il Firenze Rocks. Spostandosi in America, sono compresi i maggiori festival come l’Austin City Limits, il Chicago Open Air, il Bonnaroo e ovviamente, di nuovo, il Lollapalooza.

Non sono stati ancora diffusi tutti i dettagli su quale tipologia di accesso sarà garantita ai possessori dell’abbonamento, salvo il fatto che il Pass avrà disponibilità limitate, ma tutte le informazioni saranno disponibili sul sito internet dedicato all’iniziativa.

