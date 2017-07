Lo Stato Sociale, la scaletta del concerto a Milano del 22 aprile 2017

Ieri sera, sabato 22 aprile 2017, Lo Stato Sociale ha tenuto il suo atteso concerto-evento a Milano, al Mediolanum Forum di Assago. Di seguito la scaletta della serata, che è durata un paio d’ore e ha visto proporre al pubblico 22 brani, inclusi medley, cori (contro la Lega Nord) e un omaggio a Bello Figo.

Con questo concerto, e con quelli a venire, il gruppo di Bologna promuove “Amore, lavoro e altri miti da sfatare”, ultimo lavoro in studio pubblicato lo scorso mese, che potrebbe rivelarsi l’album della consacrazione al grande pubblico. Nei prossimi mesi Lo Stato Sociale intraprenderà una nuova tournée, partendo da Cagliari il 30 aprile, e proseguendo fino a fine estate.

Lo Stato Sociale – La scaletta del concerto a Milano

1. Sessanta milioni di partiti

2. La rivoluzione non passerà in TV

3. Buona sfortuna

4. C’eravamo tanto sbagliati

5. La musica non è una cosa seria

6. Nasci rockstar, muori giudice ad un talent show

7. In due è amore in tre è una festa (con “La Lega fa schifo”)

8. Mai stati meglio

9. La felicità non è una truffa

10. Forse più tardi un mango adesso

11. Amore ai tempi dell’Ikea / Quello che le donne dicono / Magari non è gay ma è aperto

12. Sono così indie

13. Eri più bella come ipotesi

Encore:

14. Niente di speciale

15. Amarsi male

16. Mi sono rotto il cazzo (feat. Nikki)

17. Abbiamo vinto la guerra

Encore 2:

18. Ingiusto (Bello Figo cover)

19. Quasi liberi

20. Io, te e Carlo Marx

21. Cromosomi

Encore 3:

22. Vorrei essere una canzone

