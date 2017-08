Lollapalooza Berlin 2017, le dieci band da non perdere

Si terrà dal 9 al 10 settembre 2017, presso l’ippodromo Rennbahn Hoppegarten di Berlino, il Lollapalooza Berlin, la terza edizione del festival nato dalla mente di Perry Farrell nel 1991 con l’intenzione iniziale di organizzare un tour di addio dei Jane’s Addiction. Il festival tedesco è il primo di questo format ad essere sbarcato in Europa e, da quest’anno, avrà il Lollapalooza Paris a fargli compagnia (la rassegna francese si è tenuta il weekend del 22 e 23 luglio), oltre alla storica rassegna statunitense di Chicago e le tre sudamericane di Santiago del Cile, San Paolo e Buenos Aires.

Arrivato al traguardo della terza edizione, il Lollapalooza Berlin ha ospitato in passato artisti di rilevanza mondiale del calibro di Macklemore & Ryan Lewis, Muse, The Libertines, Fatboy Slim, Martin Garrix (2015), Radiohead, Kings Of Leon, Major Lazer, New Order, James Blake, The Chainsmokers e Martin Solveig (2016).

La lineup dell’edizione 2017 è già stata confermata dagli organizzatori. Vista l’eterogeneità dei gruppi, caratteristica che ha sempre contraddistinto il Lollapalooza nella sua storia, vi proponiamo le dieci band da non perdere, in rigoroso ordine alfabetico. Una lista dalla quale sono state escluse le tre attrazioni principali di Lollapalooza Berlin: Foo Fighters, The XX e Mumford And Sons saranno infatti gli headliner del 2017, con le prime due band che saranno protagoniste delle uniche tappe tedesche per l’estate 2017.

Alice Merton

Tedesca (è nata nel 1993 a Francoforte sul Meno), ma con trascorsi di vita in Canada e Regno Unito, ha pubblicato ad inizio anno il suo primo EP “No Roots”. Voce black e attitudine electropop per un singolo che è prossimo a tagliare il traguardo dei 20 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Beatsteaks

Uno dei nomi più noti del pop punk teutonico capace di ritagliarsi un ruolo internazionale, pubblicando album con Epitaph Records e Warner. Il gruppo, nato nel 1995 proprio a Berlino, sceglie la capitale tedesca per festeggiare il ventesimo anniversario del disco di debutto: risale al 1997 “48/49”, lavoro che presenta anche alcune tracce in tedesco.

Betsy

24 anni, fiera delle sue origini palesate dal marcato accento gallese, ha iniziato a lavorare nel settore della moda, ambito nel quale ha intrapreso un percorso di studi a Londra. La passione per il canto ha avuto la meglio, portandola a pubblicare una serie di singoli nei quali a farla da padrone è la sua potente voce che, a tratti, ricorda quella di Cher.

Bomba Estéreo

Duo colombiano che mescola sonorità latine a musica elettronica, i Bomba Estéreo sono nati dalle ceneri della rock band Charconautas. Al netto di quattro studio album (l’ultimo, “Amanecer”, è uscito nel 2015 per Sony Music), la band ha ottenuto numerose nomination, tra cui una ai Grammy Awards 2016 nella categoria Best Latin Rock Urban or Alternative Album.

George Ezra

Famoso anche in Italia (il suo singolo “Budapest” ottenne un importante airplay radiofonico nei maggiori network nazionali), George Ezra ha pubblicato lo scorso 16 giugno il nuovo singolo “Don’t Matter Now”. Il brano è il primo estratto dal suo secondo disco che, secondo alcune anticipazioni diffuse dallo stesso cantante britannico, potrebbe trovare spazio nelle setlist di queste date estive.

Hardwell

Nato nel 1988 a Breda, città neerlandese che ha dato i natali anche al DJ Tiesto, Hardwell è considerato uno dei più importanti DJ nel settore della electro house. Con il primo singolo che risale al 2000, Hardwell ha pubblicato un solo studio album ma è noto per i numerosi singoli e remix: tra le sue mani sono passati pezzi di Scooter, Bob Sinclair, Nicki Romero, Flo Rida, Martin Solveig, Coldplay e Rihanna.

Kungs

21 anni, francese e già autore di una hit internazionale: “This Girl”, singolo uscito a marzo 2016, ha infatti dominato nelle playlist dei club internazionali e ottenuto un successo importante, anche in Italia. La traccia ha avuto il ruolo di apripista per “Layers”, il disco di debutto uscito a novembre dell’anno scorso e capace di arrivare in Top 10 in Francia e in Regno Unito, nella classifica dedicata alla musica dance.

Metronomy

Nati nel 1999 in Regno Unito, la band inizialmente era un progetto per il quale non era prevista una live band, format che è stato introdotto nel corso degli anni. Il gruppo, ormai al quinto album della sua carriera (“Summer 08” è uscito nel 2016), mescola indie pop ed elettronica ed è noto per i remix di tracce di colleghi come Gorillaz, Franz Ferdinand e Lady Gaga.

Michael Kiwanuka

Uno dei talenti più cristallini usciti dal Regno Unito degli ultimi anni, Michael Kiwanuka è stato affiancato a leggende del soul come Marvin Gaye e Van Morrisson. Nato a Londra ma di origini ugandesi, Kiwanuka ha iniziato come turnista per poi intraprendere la carriera solista, che lo ha portato a vincere il BBC’s Sound of 2012. Il suo ultimo disco “Love & Hate” ha ottenuto ottimi riscontri da stampa e pubblico.

Rudimental

Londinesi di Hackney, nel giro di poco tempo sono diventati uno dei gruppi di riferimento nella drum’n’bass d’Oltremanica. Il primo successo, targato 2012, fu quella “Feel The Love” che uscì nel periodo delle Olimpiadi di Londra 2012 e fu capace di tener testa a “Survival”, la canzone dei Muse considerata traccia ufficiale della manifestazione sportiva. I due album pubblicati, “Home” e “We the Generation”, sono entrambi arrivati nelle vette delle chart in Regno Unito, Australia, Irlanda, Nuova Zelanda e Scozia.

Cover Photo: Johannes Riggelsen – Lollapaloozade.com

Comments

comments