La lineup di Lollapalooza Berlin 2018 è stata chiusa nella giornata di oggi. A quasi cinque mesi dall’evento, che si terrà presso l’area dell’Olympiapark della capitale teutonica l’8 e il 9 settembre prossimi, si chiude quindi il cartellone che già presentava come headliner artisti del calibro di The Weeknd, qui in Germania in esclusiva europea, i Kraftwerk 3D, i The National e gli Imagine Dragon.

Tra gli altri artisti si conferma il carattere variegato della rassegna fondata dal leader dei Jane’s Addiction Perry Farrell e che da qualche anno ha deciso di esportare il format anche in Europa. Troviamo infatti Liam Gallagher, Ben Howard, David Guetta, Dua Lipa, Rag’n’Bone Man e gli Scooter.

Di seguito la lineup del festival. I biglietti sono già disponibili al costo di 79 euro (giornaliero) o 139 euro (abbonamento per i due giorni), con la disponibilità di altri pacchetti. Per chi non fosse mai stato, vi invitiamo a leggere il nostro report della seconda giornata della scorsa edizione.

Lollapalooza Berlin 2018, la lineup del festival

The Weeknd, Kraftwerk 3D, Imagine Dragons, K.I.Z, The National, David Guetta, Kygo, Casper, Armin van Buuren, Liam Gallagher, Ben Howard, Dua Lipa, Freundeskreis, RAF Camora & Bonez MC, Scooter, Rag’n’Bone Man, Years & Years, FERG, Von Wegen Lisbeth, Trettmann, SXTN, RIN, The Wombats, Fink, DVBBS, Showtek, NERVO, Jonas Blue, Friendly Fires, Sofi Tukker, Jorja Smith, Lewis Capaldi, Wolf Alice, Kat Frankie, Fil Bo Riva, Oliver Koletzki, San Holo, Alison Wonderland, Ofenbach, Danny Avila, Alexis Taylor, Gurr, Dhani Harrison, Giant Rooks, The Night Game, Smiie, Mokoomba, Helgen, Manuel Fröhlich, Thorsten Nagelschmidt, L.A. Salami, Hak Baker, Berliner Kneipenchor, Claudio Donzelli, Laura Carbone, David Keenan, Beranger, Kendy Gable, The Everettes, APEY

Comments

comments