Lorde, il nuovo singolo si intitola Green Light

Dopo indizi, silenzi, foto e post sulle pagine social, Lorde è finalmente tornata. La cantautrice neozelandese ha svelato il titolo ed il video del suo nuovo singolo “Green Light”. Un brano atteso da molto tempo che preannuncia il suo secondo album “Melodrama”, previsto per il 2017 a quattro anni di distanza da “Pure Heroine”, il primo lavoro discografico.

“Green Light” arriva dopo una preview lanciata sulla tv neozelandese che ne anticipava la doppia uscita: il 2 marzo per New York ed il 3 per la Nuova Zelanda. Uno stile che ha ricordato molto la pubblicazione di “Hello” di Adele, contribuendo ad innalzare ancor di più le aspettative per il secondo disco della voce di Aukland, realizzato con la collaborazione di Jack Antonoff, chitarrista dei Fun.

È un singolo che si apre con le note del piano in sottofondo e con una musicalità apparentemente già sentita, per poi evolversi ed esplodere col passare dei secondi, anche grazie al sound e ai cori che accompagnano la voce dell’artista. “Canzone divertente e complessa”, ha dichiarato Lorde. Altalenante, aggiungiamo noi, che fa ballare e riflettere allo stesso tempo. Sicuramente lontana dalla staticità di alcuni pezzi precedenti, da “Pure Heroine” e dalla dolcezza di “Royals”, il brano che l’ha portata al successo.

Un ritorno di fiamma per i suoi fan, dopo quattro anni di collaborazioni e progetti senza però esserne direttamente protagonista. Uniche note dolci della sua pausa sono il film “Hunger Games: Il canto della rivolta parte 1” ed i Brit Awards del febbraio 2016. Per il primo ha curato la selezione dei brani per la colonna sonora – contribuendo con il suo “Yellow Flicker Beat” – mentre alla consegna dei premi musicali più importanti del Regno Unito ha omaggiato David Bowie cantando “Life On Mars”. Insieme a loro, altri lavori con i Disclosure per la realizzazione di “Magnets”

Oggi però Lorde ha scritto una nuova pagina della sua storia regalandoci la sua nuova creatura, aspettando “Melodrama”, tra gli album più attesi di questo 2017.

Comments

comments